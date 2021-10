Le Kamouraska pourrait accueillir des éoliennes

La région du Kamouraska est ciblée comme étant la terre d’accueil convoitée pour le prochain grand projet éolien souhaité par l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et même de Montmagny et L’Islet.

Le site rempli de potentiel serait principalement le territoire non organisé de la MRC de Kamouraska, ainsi que Mont-Carmel à l’est du lac de l’Est. Une protection est d’ailleurs déjà prévue pour le paysage du lac de l’Est. Le parc éolien pourrait toucher le Témiscouata, le sud de Rivière-du-Loup et peut-être une partie de L’Islet.

L’entente signée entre Hydro-Québec et l’État de New York rend le développement des parcs éoliens encore plus intéressant et aura une incidence positive pour la suite, selon Michel Lagacé.