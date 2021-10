Sarto Dubé se présente à la mairie de Saint-Pacôme

Le conseiller municipal sortant Sarto Dubé a confirmé sa candidature à la mairie de Saint-Pacôme, poste également convoité par Louise Chamberland. Fort de l’appui d’au moins un conseiller sortant et de deux recrues, la candidature de M. Dubé donne le ton à une des courses à la mairie qui sera la plus suivie dans le Kamouraska lors de l’élection du 7 novembre.

« Vieux routier » du monde municipal, Sarto Dubé a déjà été conseiller municipal de Saint-Pacôme entre 1990 et 1992 avant de devenir maire de la municipalité entre 1992 et 1996. Il a été réélu au conseil municipal sans opposition en 2017.

Au sein de ce conseil dirigé par le maire sortant Robert Bérubé, Sarto Dubé et ses collègues ont fait de la rigueur budgétaire leur cheval de bataille afin de diminuer le poids de la dette de Saint-Pacôme qui pesait sur les finances municipales. À ce chapitre, il semblerait que les efforts ont porté fruit, puisque Robert Bérubé annonçait le printemps dernier qu’une légère réserve budgétaire d’environ 600 000 $ avait pu être dégagée depuis 2017.

« Ceux qui se présentent à des postes de conseiller et qui me donnent leur appui sont d’accord avec cet engagement », a poursuivi Sarto Dubé, qui souhaite redonner la joie et la fierté à tous les Pacômiens s’il est porté au poste de maire.