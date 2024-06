Le Kamouraska se démarque au Gala des Lauriers

Le Kamouraska a fait très bonne figure au Gala des Lauriers 2024 qui se déroulait récemment. Les artisans de la région sont repartis avec trois des 17 prix remis lors de cette célébration du talent en gastronomie, animée par Francis Reddy et Christine Plante.

D’abord, Samuel Lavoie, de la Ferme Le Raku de Saint-Germain-de-Kamouraska, a mérité le Laurier du Producteur de boissons de l’année. Patrice Fortier, de la Société des plantes de Kamouraska, a reçu le trophée de Producteur de l’année, et Nathalie Joannette, de Fou du cochon à La Pocatière, a mérité les honneurs comme Artisane de l’année.

« Mon sourire vaut mille mots. Artisane de l’année, wow, que d’émotions! Merci pour ce beau prix, mais surtout merci à vous tous et toutes qui êtes partie prenante de la petite et grande histoire de Fou. Après avoir célébré, on repart les manches relevées, le regard tourné vers l’avenir pour les projets magnifiques que nous sommes à dessiner. Vous nous avez donné des ailes, maintenant, pas le temps de s’asseoir sur nos Lauriers », a commenté Nathalie Joannette sur sa page Facebook.

Pour sa part, Patrice Plante a livré lors du gala un discours qui n’est pas passé inaperçu. « Après 23 ans, et des moments où j’ai pensé tout abandonner, c’est vraiment très gratifiant de recevoir ce prix, surtout des mains d’un représentant de l’UPA. Parce que quand j’ai commencé la Société des Plantes, le président de l’UPA d’alors ne faisait pas nécessairement l’éloge des fermes d’un hectare qui travaillent manuellement, sans tracteur », a-t-il mentionné, méritant ainsi les applaudissements nourris de la foule.

Les invités ont dégusté un repas concocté par les gagnants de l’an dernier. Christian Bégin a remis le prix hommage à Janette Bertrand, qui soufflera 100 bougies en 2025.