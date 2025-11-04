Publicité

Le Kamouraska se démarque dans le panorama 2025 de Statistique Québec

Image de Marc Larouche

Marc Larouche

La situation de la MRC de Kamouraska est enviable. Photo : Archives Le Placoteux

Le Kamouraska affiche l’un des meilleurs bilans démographiques du Bas-Saint-Laurent selon le Panorama des régions du Québec – Édition 2025 publié récemment par Statistique Québec. La MRC enregistre un taux d’accroissement annuel de 9,5 pour mille entre 2023 et 2024, légèrement inférieur à la moyenne régionale de 11,2 pour mille, mais très au-dessus de ceux observés dans plusieurs MRC comme La Matanie (-3,4 pour mille) et La Mitis (+0,3).

Au 1er juillet 2024, la population du Kamouraska atteint 21 589 habitants, dans un Bas-Saint-Laurent totalisant environ 205 000 résidents. Cette croissance s’inscrit dans une tendance positive pour l’ensemble de la région, qui connaît sa sixième hausse consécutive depuis 2018, un sommet depuis qu’on a commencé à compiler les données en 1986-1987.

Sur le plan économique, le Kamouraska fait bonne figure. Le taux de travailleurs de 25 à 64 ans atteint 80,6 %, ce qui dépasse la moyenne régionale de 77,7 %, et se rapproche du niveau provincial de 81,4 %. Le revenu disponible par habitant s’établit à 32 348 $, un peu au-dessus de la moyenne du Bas-Saint-Laurent (32 917 $), mais encore sous la moyenne québécoise (36 531 $).

Du côté immobilier, la valeur foncière moyenne des résidences unifamiliales dans la MRC atteint 233 373 $. C’est bien au-dessus des valeurs observées dans les MRC de La Matapédia (173 755 $) et du Témiscouata (177 520 $), tout en demeurant loin du prix moyen québécois de 474 001 $.

À l’échelle régionale, Statistique Québec indique que le PIB du Bas-Saint-Laurent a progressé de 3 % en 2023, après une hausse exceptionnelle de 6,7 % en 2022. Ce rythme, bien que plus modéré, confirme la solidité d’un territoire où la fabrication (12,6 %), les soins de santé (11,5 %) et les administrations publiques (7,8 %) figurent parmi les principaux secteurs économiques.

Enfin, Statistique Québec rappelle que la région demeure parmi les plus âgées du Québec. Plus d’une personne sur quatre y a 65 ans ou plus, et l’âge moyen n’est dépassé que par celui de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Le Kamouraska en chiffres (2024-2025)

Population au 1er juillet 2024 : 21 589 habitants

Taux d’accroissement annuel (2023-2024) : 9,5 pour mille

Revenu disponible par habitant (2023) : 32 348 $

Taux de travailleurs de 25 à 64 ans (2023) : 80,6 %

Valeur foncière moyenne des résidences unifamiliales (2025) : 233 373 $

PIB régional (Bas-Saint-Laurent, 2023) : 9,6 G$ (+3,0 %)

Taux de chômage (région, 2024) : 4,2 %

Taux d’emploi (région, 2024) : 80,0 %

Source : Statistique Québec, Panorama des régions du Québec – Édition 2025

