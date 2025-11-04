L’Islet suit le rythme régional

La région de Chaudière-Appalaches maintient son élan démographique et économique, malgré un certain essoufflement industriel. Le plus récent Panorama des régions du Québec de Statistique Québec dresse le portrait d’un territoire qui croît, travaille et se transforme dans un équilibre remarquable. Au cœur de cette région, la MRC de L’Islet illustre bien cette stabilité : ni en déclin, ni en explosion, mais solidement ancrée dans une économie régionale qui conserve l’un des taux d’emploi les plus élevés de la province.

Entre 2023 et 2024, la population de Chaudière-Appalaches a augmenté de 15 pour mille, un rythme comparable à celui de l’année précédente, mais toujours supérieur à ce qu’on observait il y a une décennie. La région compte désormais 455 812 habitants, contre 204 892 au Bas-Saint-Laurent et 9 millions pour l’ensemble du Québec. Bien que la population y soit légèrement plus âgée que la moyenne provinciale, le dynamisme économique se maintient. Le taux d’emploi atteint 82 %, et le taux de chômage se limite à 2,9 %, l’un des plus faibles au Québec. À titre de comparaison, le Bas-Saint-Laurent enregistre un chômage de 4,2 % et un taux d’emploi de 80 %.

L’économie régionale a cependant ralenti. Après une année 2022 particulièrement vigoureuse, la croissance du produit intérieur brut n’a progressé que de 0,5 % en 2023, le taux le plus bas de toutes les régions administratives. Ce repli est attribuable surtout à la baisse d’activité manufacturière, un secteur central dans l’économie de Chaudière-Appalaches. Malgré tout, la région conserve un PIB de 23,7 milliards $, soutenu par les secteurs des soins de santé et de l’assistance sociale (8,5 %), de la construction (6,9 %) et du commerce de détail (6,1 %).

Sur le plan du revenu, Chaudière-Appalaches demeure sous la moyenne provinciale, mais garde le cap. Le revenu disponible par habitant s’élève à 35 363 $ en 2023, en hausse de 1,2 %. Cette croissance est plus lente que celle de la majorité des régions, mais supérieure à celle du Bas-Saint-Laurent, où le revenu disponible atteint 32 917 $.

La MRC de L’Islet, quant à elle, suit cette tendance de stabilité. Sa population s’établit à 17 846 habitants, pratiquement inchangée sur un an. Le revenu disponible par habitant atteint 32 964 $, en très légère hausse de 0,1 % par rapport à 2022. Le taux de travailleurs âgés de 25 à 64 ans s’élève à 79,2 %, un niveau solide qui reflète la vitalité du marché local. La valeur foncière moyenne des résidences unifamiliales, fixée à 193 491 $, demeure inférieure à la moyenne régionale (288 676 $) et bien loin de la moyenne québécoise (474 001 $), mais elle traduit un marché immobilier encore abordable et relativement stable.

L’Islet en chiffres (2024-2025)

Population : 17 846 habitants

Taux d’accroissement : + 0,1 pour mille

Revenu disponible par habitant : 32 964 $

Variation du revenu 2023/2022 : + 0,1 %

Taux de travailleurs (25-64 ans) : 79,2 %

Valeur foncière moyenne : 193 491 $

Taux de chômage (régional) : 2,9 %

PIB régional : 23,7 G$ (+ 0,5 %)

Source : Statistique Québec, Panorama des régions du Québec – Édition 2025