Le KRTB étudiera le partage de ressources et de services

Après le partage de ressources à l’intérieur d’une même MRC, c’est au tour des quatre MRC de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques d’envisager de mettre en commun des ressources, en raison de la pénurie de main-d’œuvre.

« Les départs à la retraite, le manque de main-d’œuvre… tout cela mis ensemble nous amène à envisager des mises en commun », résumait le préfet de la MRC de Kamouraska Sylvain Roy.

Sa MRC, tout comme les trois autres, s’est engagée à investir de l’argent et des ressources humaines dans le but d’obtenir une aide financière du ministère des Affaires municipales. Le ministère est prêt à mettre 50 % du montant, jusqu’à un maximum de 15 000 $, ce qui permettrait de réunir 30 000 $. L’argent servira à réaliser une étude d’opportunité sur la mise en commun de ressources spécialisées et de services.

« On parle de services d’évaluation, juridiques ou informatiques, à titre d’exemple. Le télétravail a changé la donne. La personne peut travailler de Rivière-du-Loup pour plusieurs villes de la région », ajoute M. Roy.

Au-delà du manque de personnel, le préfet soulignait qu’un service peut demander seulement deux jours de travail par semaine pour le Kamouraska, ce qui fait que de partager la ressource avec Les Basques, le Témiscouata ou Rivière-du-Loup permet d’être plus productifs, en plus d’être plus intéressant financièrement.

L’étude d’opportunité doit permettre de vérifier quels services pourraient cadrer dans une telle démarche, quant au partage potentiel ou à la disponibilité des ressources.