Réfection de la 4e Avenue : Fils électriques non enfouis et sens unique maintenu

La Pocatière passe en mode consultation concernant son projet de réfection de la 4e avenue Painchaud. Après les commerçants, la Ville s’apprête maintenant à présenter aux citoyens la nouvelle mouture de son projet où elle maintient le sens unique, en plus de réitérer son choix de ne pas enfouir les fils électriques.

Rappelons que la Ville de La Pocatière avait tenu une première consultation le printemps dernier sur son site internet, ce qui lui avait permis de présenter une première version de l’orientation qu’elle souhaitait donner à sa principale artère commerciale par le biais de ce projet de réfection. Entre 85 et 90 % des commentaires émis étaient dans l’ensemble favorables au projet, notamment par rapport à l’orientation du sens unique de l’ouest vers l’est à partir de la côte du Collège (2e rue Guimond) jusqu’à la 9e Rue boulevard Desrochers.

L’enfouissement des fils électriques, qui n’était pas envisagé par la Ville dans cette première présentation, était du nombre des commentaires négatifs soulevés par certains citoyens, mais également par trois anciens directeurs de la Chambre de commerce — Gérald Beaulieu, Gilles D’Anjou et Marc Dionne — qui, dans une lettre ouverte publiée dans Le Placoteux, avaient déploré cet aspect. Ces trois signataires, qui critiquaient aussi la diminution du nombre de stationnements qu’ils calculaient passer de 43 à 31, ne comprenaient pas pourquoi la Ville n’évaluait pas la possibilité d’enfouir les fils alors qu’elle présentait son projet de réfection comme en étant un d’embellissement.

« Le retrait des poteaux de soutien contribuerait significativement à l’enjolivement. Cette opération éliminerait d’éventuels travaux redondants d’élagage des arbres. De plus, ce serait indéniablement l’occasion rêvée de passer la fibre optique, et d’ajouter tous les avantages de la très haute vitesse internet », pouvait-on lire dans leur missive.

Dans le bilan de sa consultation préliminaire, en juin dernier, la Ville de La Pocatière indiquait par la voix du maire Vincent Bérubé qu’elle étudierait la question en vue des consultations publiques prévues à l’automne, où des plans revus et corrigés du projet seraient présentés. On spécifiait au passage que le projet serait cependant retardé à 2027 ou 2028, et que les travaux seraient beaucoup plus longs si elle retenait cette option, le chantier de départ ayant été évalué à 12 semaines pour l’horizon 2024. Quelques mois plus tard, la Ville a finalement tranché : les fils électriques ne seront pas enfouis.

« Ce n’est pas juste un projet de réaménagement, mais de réfection. On ne s’attarde pas seulement à ce qui est au-dessus de la rue, mais en dessous. Il y a des enjeux de débordements d’eaux usées dans les avenues parallèles à la 4e Avenue, car le pluvial et le sanitaire ne sont qu’un seul tuyau sous ces rues. Si on veut régler ce problème, on ne peut pas se permettre de retarder le projet de la 4e Avenue, qui en est la pierre angulaire, pour des considérations esthétiques [fils électriques enfouis]. Si on fait ça, qu’est-ce qu’on dit aux résidents qui voient leurs sous-sols inondés d’eaux usées ? », demande le maire, qui ajoute avoir l’appui du conseil municipal.

Peu de changements

Selon Vincent Bérubé, peu de changements au projet initial ont été apportés dans la nouvelle maquette présentée aux commerçants — ils étaient environ 25 — le 8 novembre dernier. Quelques arbres auraient été retirés, l’orientation du sens unique a été conservée et ferait consensus, mais l’enjeu des stationnements demeurerait « en partie » le nerf de la guerre, ajoute-t-il. Dans la proposition présentée, leur nombre passe de 44 à 26, mais la Ville s’est engagée à en ajouter quelques-uns de plus et à convertir d’autres, derrière certains immeubles, en stationnements publics. Des réponses ont aussi été apportées quant à l’enjeu du déneigement et la circulation des véhicules d’urgence.

« Le climat était détendu et très accueillant de la part de la Ville, envers les gens d’affaires. Elle a aussi démontré une belle ouverture d’esprit tout au long de la présentation. On a pu faire valoir nos points et interrogations et elle y a répondu au mieux. Beaucoup de notes ont été prises et seront apportées aux ingénieurs pour corriger des éléments aux plans », a indiqué Gérald Beaulieu de l’Agence A@Z Multimédias installée sur la 4e Avenue.

Les citoyens de La Pocatière seront les prochains à être consultés, le 22 novembre à 19 h au Centre Bombardier. L’été 2024 demeure pour le moment l’échéancier retenu pour la réalisation des travaux qui pourraient prendre jusqu’à 14 semaines.