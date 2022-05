Le lac de l’Est dans les sept merveilles du Bas-Saint-Laurent

Actuellement, trois ont déjà le statut : la rivière Assemetquagan, la rivière Patapédia et une portion des Chic-Chocs. Reste la rivière Cascapédia, le lac de l’Est, la Réserve Duchénier et la Rivière Causapscal.

« Il ne faut pas voir non plus ces territoires comme s’ils allaient devenir un parc national de la SÉPAQ. C’est plutôt géré et mis en valeur par le milieu », ajoute M. Morin. Qui plus est, l’idée de cibler les sept merveilles, c’est aussi de faire ultimement comme une route des bières, c’est-à-dire une route des aires protégées. »