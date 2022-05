Plus de 60 000 $ amassés grâce au Grand McDon

Grâce au succès phénoménal du Grand McDon, Les Restaurants Dubillard (Mcdonald’s) ont été en mesure d’amasser la somme de 60 857 $.

« Nous tenons à remercier le travail acharné de nos employés, de nos gérants (Marie-Josée Baril et Soukaina Samdani – Gérantes de Rivière-du-Loup, Nathalie Richard – Gérante de La Pocatière, Jimmy Bernier-Gagnon – Gérant de Témiscouata-sur-le-Lac, et Camille Pelletier et Ayoub Benmanssour – Gérants de Saint-Jean-Port-Joli), de nos directeurs (Doris Sirois, directrice du personnel, et Stéphane Sylvain, directeur des opérations), de notre technicienne comptable – Nathalie Aubé et de notre adjoint administratif, Dave Fournier, qui avec leur aide et leur dévouement nous ont permis de venir en aide aux familles, aux enfants et aux organismes », a souligné Pierre Dubillard.

Voici les organismes soutenus :

Manoir Ronald McDonald’s

Les Loups-Marins

Club de patinage artistique Les Arabesques

Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup

Fondation Louperivienne d’enseignement primaire et secondaire public

Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

Association Pocatoise des Personnes Handicapées

Fondation de la Polyvalente de La Pocatière

Association des Personnes Handicapées du Kamouraska

Services de garde La Farandole de La Pocatière

Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima

Re-Source Famille Témiscouata

Centre d’équithérapie La Remontée

Apprendre Autrement

Soupe au Bouton

Source : McDonald’s