Le légendaire groupe Glass Tiger en spectacle à Montmagny

Les Arts de la scène annoncent la venue du groupe canadien Glass Tiger pour un spectacle exceptionnel le samedi 22 mai 2027 à 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Figure incontournable du rock et de la pop canadienne depuis les années 1980, Glass Tiger a marqué plusieurs générations avec des succès intemporels tels que Don’t Forget Me (When I’m Gone), Someday, Someday et Thin Red Line. Récompensé à de multiples reprises, et intronisé au Canadian Music Hall of Fame, le groupe ontarien continue de séduire le public partout en Amérique du Nord.

Mené par le charismatique chanteur Alan Frew, Glass Tiger promet une soirée remplie de nostalgie, d’émotions, et de grands classiques qui ont traversé les décennies pour le spectacle Glass Tiger acoustic. Les spectateurs auront l’occasion de revivre l’ambiance unique de l’une des formations les plus emblématiques de la scène musicale canadienne lors de ce spectacle acoustique.

Seulement trois dates

Cette représentation revêt un caractère particulièrement exclusif, puisque seulement trois dates ont été confirmées au Québec dans le cadre de cette tournée, faisant de l’arrêt à Montmagny le seul dans la grande région de Québec. Il s’agit donc d’une occasion privilégiée pour les amateurs de musique de la région de voir le groupe sur scène.

Les billets sont disponibles en ligne au adls.ca, par téléphone au 418 241-5799, ou directement à la billetterie des Arts de la scène de Montmagny.