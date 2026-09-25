Mathieu Rivest mise sur les dossiers locaux pour l’obtention d’un nouveau mandat

À quelques jours du vote par anticipation, le député sortant et candidat de la Coalition avenir Québec dans Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, dresse le bilan de sa campagne en mettant principalement l’accent sur les dossiers locaux qu’il souhaite faire avancer s’il obtient un nouveau mandat.

Parmi ses priorités figure le dossier du CHSLD de Montmagny. Mathieu Rivest estime que le projet doit permettre d’offrir un milieu de vie mieux adapté aux besoins des résidents, tout en améliorant les conditions dans lesquelles travaille le personnel.

Le candidat caquiste a également donné son appui au projet de dôme à Montmagny, une infrastructure qui permettrait notamment d’accroître l’offre d’activités sportives et récréatives accessibles à l’année.

L’éducation postsecondaire figure aussi parmi les dossiers qu’il souhaite continuer de porter. Mathieu Rivest veut notamment travailler à la modernisation des installations de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec, en plus de poursuivre le développement du Cégep de La Pocatière et de ses campus. L’objectif avancé est notamment d’améliorer la capacité des établissements à attirer et à retenir des étudiants dans la région.

Patrimoine et identité régionale

Mathieu Rivest entend également poursuivre son travail dans certains dossiers liés au patrimoine de Côte-du-Sud. À la suite du dynamitage du Cap-au-Diable, il s’est prononcé en faveur d’une protection accrue des cabourons du Kamouraska. Il souhaite travailler avec les élus locaux afin de mieux préserver ces éléments caractéristiques du paysage régional.

À L’Isle-aux-Grues, le député sortant veut aussi contribuer à faire avancer le projet d’Atelier-Musée Riopelle, qu’il présente comme un projet à la fois culturel et touristique pour l’île.

Mathieu Rivest estime que ces dossiers illustrent l’approche qu’il a privilégiée durant la campagne.

« Lors de cette campagne, je me suis fait un devoir de mettre en lumière nos enjeux locaux, ancrés dans notre réalité. Alors que les autres candidats ont été, plus souvent qu’autre chose, des relais des promesses nationales de leur chef et de leur parti, j’ai proposé aux gens de chez nous des dossiers locaux qui les touchent directement », affirme-t-il.

Miser sur son expérience

Élu en 2022, Mathieu Rivest affirme vouloir mettre à profit l’expérience acquise au cours de son premier mandat pour poursuivre le travail avec les milieux municipal, communautaire et économique de Côte-du-Sud. Le candidat soutient que plusieurs projets ont progressé au cours des dernières années et estime que la région se trouve actuellement dans une période favorable.

« Notre population est en croissance, les chantiers de construction sont nombreux, nous sommes sur une belle lancée. Dès le 6 octobre, je serai prêt à continuer de travailler pour toute la communauté, avec la même volonté de faire avancer des projets concrets et de défendre les intérêts de la Côte-du-Sud », conclut Mathieu Rivest.