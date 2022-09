Le local a encore la cote, même si l’élan du cœur s’essouffle un peu

L’engouement pour le Défi 100 % local dans le Bas-Saint-Laurent se fait sentir. Au début du mois, on comptait plus du double d’inscriptions par rapport à l’an passé.

« Le défi a été allégé, on y va une bouchée à la fois. Le but est de changer des habitudes, simplement », résume Nicole Lavoie, directrice générale des Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

Pour cette huitième édition, des milliers de personnes de toutes les régions de la province se sont lancé le défi de mettre plus de produits locaux dans leur assiette, et de développer ainsi leur curiosité et leur autonomie alimentaire.