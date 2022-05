Le ministre du Travail de passage à Saint-Pacôme

À l’invitation de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL), la région a reçu la visite, il y a quelques jours, de M. Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre d’un souper-conférence au Club de golf de Saint-Pacôme.

La CCKL se fait un devoir d’être bien au fait des enjeux et problématiques de la région, c’est pourquoi recevoir le ministre qui est au cœur des décisions en matière de main-d’œuvre et d’immigration était un incontournable. En début de présentation, le ministre a parlé des programmes à la disposition des entreprises pour ensuite prendre les questions des entrepreneurs et partenaires présents. Le ministre était très à l’écoute et réceptif aux inquiétudes et questionnements des gens présents. Il a été informé des dossiers régionaux comme la pénurie de main-d’œuvre, l’immigration et l’importance de garder nos formations en région.

Il est aussi très conscient du dynamisme de la région et de son expertise. « Je suis fier d’avoir pu recevoir le ministre Boulet pour la rencontre avec nos membres. En plus d’informations très pertinentes sur les mesures du gouvernement, il a répondu aux questions des membres présents. En se montrant très à l’écoute et en étant attentif aux demandes et à la grande vitalité de notre région », mentionne M. Gabriel Hudon, président de la CCKL. Le président tient à rappeler que la directrice générale de la CCKL, Mme Nancy Dubé, a été nommée au conseil régional des partenaires du marché du travail pour le Bas-Saint-Laurent (CRPMT) en décembre dernier, pour un mandat de trois ans, et que ce comité relève directement du ministre du Travail. Il profite donc de l’occasion pour rappeler, comme l’a fait le ministre lors de son allocution, que grâce à cette nomination, les entreprises et partenaires en développement économique de la région ont une antenne très régionale pour qu’ils puissent faire entendre leurs demandes et questionnements.