Le mur de soutènement de Kam-Aide s’effondre

Un glissement de terrain s’est produit il y a quelques jours à proximité de la bâtisse qui abrite l’organisme Services Kam-Aide de La Pocatière. L’événement a forcé l’évacuation du bâtiment le temps d’une journée.

« Les autorités nous ont évacués, mais nous avons pu continuer en télétravail. C’est arrivé sur un côté de la bâtisse. Il reste à peu près deux mètres. Il ne faut pas que ça s’effondre encore avant les réparations, parce qu’on risque d’être un peu dans le trouble », confie la directrice générale, Louise Fortin, qui a fait appel à une firme de génie-conseil pour savoir ce qui s’est exactement passé.

« Est-ce que c’est le gel et le dégel qui ont causé cela, nous ne le savons pas. Ça n’est jamais arrivé. Comme le terrain nous appartient, nous avons signalé l’incident à notre compagnie d’assurance. Nous ne savons pas s’ils vont payer pour les réparations. Il y a diverses clauses, comme le Act of God. Tout ça dépendra de la cause qui sera identifiée, et nous n’avons pas encore l’évaluation du coût des travaux. »

Il faudra aussi voir si le glissement de terrain a eu un impact sur le muret adjacent, qui appartient aussi à Kam-Aide. « Chose certaine, il y a des dangers pour l’avenir. Il faudra trouver une solution durable », s’est inquiétée Louise Fortin.

Services non compromis

Le bâtiment demeure accessible, et aucun service n’a été compromis. « C’est quand même proche de la bâtisse. L’érosion, c’est ça qui est dangereux, mais il est possible d’accéder au bâtiment. Je n’ai jamais autant regardé la météo de ma vie. Ça demeure inquiétant », a conclu la directrice générale.

Organisme à but non lucratif, Kam-Aide offre des services d’aide à domicile, d’entretien ménager, de préparation de repas et d’assistance aux soins d’hygiène à domicile à une clientèle de personnes âgées. Bon an mal an, les 40 préposés spécialement formés aident plus de 600 personnes à demeurer plus longtemps dans leur domicile. Du répit est aussi offert aux proches aidants.