L’entrepreneuriat scolaire à son meilleur avec le retour du Défi OSEntreprendre

Près de 1700 élèves et une centaine d’enseignants et de membres du personnel ont contribué à ce que près de 60 projets entrepreneuriaux soient soumis au Défi OSEntreprendre cette année, sur le territoire du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Les projets, très variés, se démarquent par leur originalité et leur rayonnement au-delà de la classe. Les élèves de tous âges ont travaillé d’arrache-pied pour mener à bien leurs projets, qui leur ont permis de développer leurs aptitudes à entreprendre.

Faisant suite au processus de sélection du jury, 20 classes ont atteint la ronde des finales dans le but de remporter les titres de lauréats locaux ou une mention spéciale.

Les finalistes au Kamouraska

Pour l’École Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal, Le projet Les petits élèves aux chandelles présenté par Laurie Dionne sera finaliste au niveau Primaire – Adaptation scolaire, et celui des Tutoriels vidéos de la Fabrique ECSB, présenté par Cynthia Bernier, le sera dans la catégorie Adaptation scolaire – Secondaire et Éducation des adultes.

L’école Sainte-Hélène sera représentée au niveau préscolaire par Caroline Rivard et son projet Les ninjas de la joie, et au primaire deuxième cycle par Stéphanie Léveillé pour La semaine rose. Le primaire troisième cycle comptera sur la présence des Cuisiniers écolos d’Édith Soucy, de l’École Notre-Dame de Mont-Carmel.

Les polyvalentes de Saint-Pascal et de La Pocatière auront des finalistes au secondaire premier cycle avec J’em »boîte » le pas à Chanoine! proposé par Mélanie Lévesque de l’École secondaire Chanoine-Beaudet, et Le garage est ouvert présenté par Noémie Lévesque de l’École polyvalente La Pocatière.

Au deuxième cycle du secondaire, on retrouve Patrick Molière, de l’École secondaire Chanoine-Beaudet, pour son projet Événement Coup de cœur pour ma région, et Noémie Lévesque de l’École polyvalente La Pocatière pour son projet Planches à découper.

Trophée, bannière et bourse

Les dix lauréats locaux remporteront un trophée Premier Tech, entreprise située à Rivière-du-Loup et partenaire de longue date du Défi OSEntreprendre. « Nous sommes fiers de soutenir les initiatives régionales et d’encourager la relève. L’esprit entrepreneurial se cultive dès le plus jeune âge, et cette reconnaissance aide à instaurer une dynamique où chaque succès en inspire de nouveaux », souligne monsieur Bernard Bélanger, président du conseil d’administration de Premier Tech.

Les lauréats locaux recevront la visite d’une équipe du centre de services scolaire directement à leur école pour la remise de leurs bourse, trophée, bannière et certificat de reconnaissance. Les gagnants bénéficieront également d’une visibilité sur les réseaux du centre de services scolaire par la suite. Il est à noter que tous les finalistes et les gagnants d’une mention spéciale recevront un certificat et une bourse.

« Le Défi OSEntreprendre permet de mettre en lumière la passion, l’enthousiasme et la motivation de nos élèves! Pour certains, on va allumer des étincelles et créer des rêves entrepreneuriaux, sans oublier nos enseignants pour qui ce défi est une approche pédagogique innovante », a conclu madame Karolane Dionne, coordonnatrice par intérim des Services éducatifs jeunes au centre de services scolaire.

Source : Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup