Le Musée de la mémoire vivante dévoile une nouvelle exposition permanente

Le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli propose désormais au public une plongée au cœur du patrimoine québécois avec sa nouvelle exposition permanente Mémoire, un héritage collectif, un parcours immersif qui met en lumière traditions, récits de vie et savoir-faire transmis de génération en génération.

Développée autour de huit sous-thèmes, l’exposition invite les visiteurs à découvrir des pans de mémoire transmis par des porteurs de traditions et d’expériences de vie. Chaque section combine témoignages, jeux et artéfacts afin de proposer une immersion dans l’histoire et la culture populaire du Québec.

L’un des volets met notamment en valeur l’acériculture, en retraçant l’évolution de la cabane à sucre ainsi que les différentes étapes de transformation de l’eau d’érable, un savoir-faire emblématique du Québec. L’exposition s’intéresse également aux origines de la Mi-Carême, cette tradition festive encore célébrée dans certains villages du Québec et de la Nouvelle-Écosse.

La culture wolastoqey y occupe aussi une place importante, grâce au témoignage de l’artiste Ivanie Aubin-Malo qui partage différentes facettes de son héritage culturel et de ses racines ancestrales. Un autre espace est consacré à la mycologie, et propose une exploration de la cueillette ainsi que de la diversité des champignons du Québec.

Les visiteurs peuvent également découvrir des lettres rédigées par Raymond Lévesque, engagé volontaire durant la Seconde Guerre mondiale, qui permettent de replonger dans la société des années 1940. L’exposition aborde aussi l’évolution du canot à glace, passé d’un moyen de transport essentiel à une discipline sportive reconnue pour ses exigences physiques et techniques.

Le parcours se poursuit avec un univers consacré aux contes et légendes, témoignant de la richesse de la tradition orale à travers les époques et les cultures. Enfin, un espace évolutif dédié aux récits de vie mettra chaque année en valeur un nouveau témoin. Pour cette première édition, le public est invité à découvrir le parcours du peintre-plieur Guy Lemieux qui livre un témoignage intime sur sa carrière artistique et son cheminement personnel.

Le Musée de la mémoire vivante souligne que cette nouvelle exposition permanente représente également une occasion de visiter ou de revisiter ses autres expositions ainsi que sa salle de consultation regroupant plus de 3000 témoignages. Le projet Mémoire, un héritage collectif a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.