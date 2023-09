Le Nicaragua au Sud de la MRC de L’Islet

L’organisation, par L’ABC des Hauts Plateaux, d’un rendez-vous mensuel intergénérationnel et interculturel s’est poursuivie au sud de la MRC de L’Islet, à la salle municipale de Tourville, pour une sixième rencontre. Le 23 septembre dernier, le Nicaragua était à l’honneur.

Comme chaque fois, un atelier culinaire a pris naissance. Le cuisinier Ernesto s’est fait un plaisir de faire découvrir aux 35 personnes inscrites différents mets nicaraguayens. Trois menus principaux étaient présentés : brochettes de viande avec riz aux haricots rouges servies avec banane plantain frite et fromage haloumi, mélange de riz avec viandes effilochés, légumes et sauce rouge et viande de porc marinée avec manioc, le tout servi avec une salade. Comme breuvage, il y avait du lait au chocolat concocté avec des fèves de cacao grillées et une limonade aux graines de chia. Le dessert était du pastel de helote, fait à base de maïs en grains frais. Les participants avaient l’impression d’être devant un buffet à volonté.

Du côté artistique, la patience et la minutie étaient de mise. Les 19 participants ont appris l’art du pliage de papier au stylo suggéré par Dennys. Cette technique consiste à coller de petits morceaux de papier formés en utilisant le bout d’un crayon. En fonction des papiers utilisés, la texture change et permet de créer des œuvres d’art vraiment uniques. Au Nicaragua, ces œuvres sont réalisées et mises en évidence dans des défilés lors de différentes fêtes. C’était ambitieux comme projet à réaliser en un avant-midi, mais les résultats sont surprenants.

En arrière-plan, accompagnant la musique traditionnelle, Dennys avait préparé un diaporama présentant différentes traditions présentes au Nicaragua. Cette fois-ci, ce sont donc des personnes provenant de huit nationalités présentes (Nicaraguayen, Guatémaltèque, Ivoirien, Républicain, Mexicain, Malien, Colombien et Québécois) qui auront partagé et appris de nombreuses connaissances sur le Nicaragua. Le prochain atelier aura lieu le 28 octobre.

Source : L’ABC des Hauts Plateaux