Le marché public de Saint-Pascal ouvert jusqu’au 26 novembre 2023

La saison de l’automne bas son plein, et même si le froid et les couleurs s’installent, le Marché de l’Expo à Saint-Pascal se poursuit les dimanches de 10 h à 14 h, et ce, jusqu’au 26 novembre.

En cette période d’abondance, il sera le seul marché public fermier encore ouvert au Kamouraska et dans tout le KRTB à compter du 15 octobre. Profitez de cette chance unique.

La Ville de Saint-Pascal et la Société d’agriculture du comté de Kamouraska invitent la population de tout le Bas-Saint-Laurent à venir visiter ce lieu magnifique et faire leurs emplettes en produits locaux dans le confort intérieur d’un bâtiment historique extraordinairement bien conservé. Plusieurs belles surprises sont attendues : légumes d’automne, pain et pâtisseries, viande diversifiée (porc, agneau, sanglier, volaille), produits d’herboristerie, fromages, champignons, etc. En moyenne, quinze exposants seront présents tous les dimanches, sans oublier l’offre alimentaire des cantines locales telles que El’Drée et Johnny Moutarde.

Cet automne, le Marché de l’Expo est un grand rendez-vous alimentaire hebdomadaire à mettre assurément à l’agenda. Pour plus de détails sur les exposants et les activités, consultez la page Facebook du Marché de l’Expo.

Source : Ville de Saint-Pascal