Le nombre d’élèves sensibilisés par Carbone Scol’ERE a doublé

Le programme Carbone Scol’ERE de Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) a connu une augmentation notable du nombre de classes participantes, passant de 15 à 24 classes en une année scolaire.

« Cette année, nous avons pu sensibiliser 512 élèves du KRTB aux changements climatiques grâce à nos deux agentes et à l’extension du programme au Témiscouata », déclare Sarah Tavernier, chargée de projets et d’éducation relative à l’environnement chez Co-éco. En effet, les écoles Sacré-Cœur, Vents-et-Marées, Monseigneur-Boucher, Sainte-Hélène, Saint-François-Xavier, La Croisée II, Joly, Jolis-Vents, Litalien, de l’Oiseau chanteur, des Rayons de soleil, de la Marguerite, Desbiens, Georges-Gauvin et Gérard-Collin ont toutes bénéficié des cinq ateliers proposés par le programme.

Deux événements marquants

L’année s’est conclue par deux événements importants : l’inauguration d’une classe verte à l’école des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle, d’une valeur de 14 000 $, et le tirage d’une bourse de 5000 $ pour l’école internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup. « Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration entre Co-éco, Le Semoir et la Coop FA, ainsi qu’au soutien financier du Groupe Lebel, de Kheops international et de Richelieu », précise Mme Tavernier.

Une enquête sur les changements climatiques

Le programme Carbone Scol’ERE de la Coop FA propose aux élèves de quatrième, cinquième et sixième année du primaire de mener une enquête sur les changements climatiques et les gaz à effet de serre (GES) à travers cinq ateliers pédagogiques de deux heures. Les thèmes abordés incluent les changements climatiques, la consommation, l’énergie, le transport et les matières résiduelles. À la fin du programme, les élèves composent des messages saGES (sans GES) pour sensibiliser la population aux actions de réduction des GES.

En 2024-2025, Co-éco prévoit de continuer à sensibiliser les jeunes et leurs proches aux changements climatiques, aux gaz à effet de serre et aux impacts de nos choix de consommation. L’organisme espère rejoindre un nombre de classes similaire et recruter un agent dans le secteur de Rivière-du-Loup. Pour plus d’informations, consultez le site Web de Carbone Scol’ERE, ou contactez info@co-eco.org.

Source : Co-éco