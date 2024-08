Une première porte ouverte estivale à la caserne de La Pocatière

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, incluant les municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Saint-Onésime-d’Ixworth, Saint-Roch-des-Aulnaies et la Ville de La Pocatière, convie la population à la première édition de la Porte ouverte estivale qui aura lieu le samedi 24 août prochain de 11 h à 16 h à la caserne située au 402, 9e Rue boulevard Desrochers à La Pocatière.

Des activités pour toute la famille seront proposées : jeux gonflables, tours de camion, parcours de pompier et visite du tout nouveau camion autopompe. Un kiosque à hot-dogs et le food truck La cabane à Chichis seront sur place pour répondre aux fringales, grandes ou petites.

Les visiteurs pourront assister à des démonstrations impressionnantes : feux de cuisson, chiens de détection pour explosifs et stupéfiants, ainsi que la découverte des angles morts sur les véhicules lourds… De plus, plusieurs professionnels partageront leur passion de la prévention, notamment le sauvetage d’urgence en milieu isolé, la sécurité civile, la SOPFEU, la Sûreté du Québec, le service ambulancier Paraxion, et la prévention incendie. Il sera même possible de déposer sa candidature afin de joindre la super brigade.

Pour information, communiquez avec Yolaine Lévesque au 418 856-3394, poste 1101, ou consultez la page Facebook @LaPocatiere.

Source : Ville de La Pocatière