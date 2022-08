Le OZAB café ferme ses portes à Saint-Pascal

Après une année, les propriétaires du OZAB café mettent la clef dans la porte à Saint-Pascal.

Il s’agit d’une fermeture définitive.

«Nous avons pris cette décision difficile, mais nous voulons consacrer du temps à notre famille», résume la copropriétaire Isabelle Dubé.

Celle-ci ajoute que le couple y a mis tout son cœur et son énergie, mais estime avoir négligé la vie de famille en étant pris dans le tourbillon de l’entrepreneuriat 7 jours sur 7.

«Nous souhaitons maintenant que quelqu’un se manifeste pour reprendre le commerce ou le bâtiment qui est officiellement en vente», a-t-elle ajouté.

Le couple tourne aussi la page sur l’Amuse-Bouche de Kamouraska où il agissait comme nouvelle administration.

«Nous sommes satisfaits de la saison, mais maintenant nous allons revenir à nos vies plus tranquilles et allons profiter des moments en famille le plus possible», conclut-elle.