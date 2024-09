Le parc éolien PPAW contribue à créer 100 emplois supplémentaires au BSL

Marmen Énergie, Invenergy, l’Alliance de l’énergie de l’Est et Vestas ont récemment annoncé la confirmation du contrat de fourniture d’éoliennes pour le projet Pohénégamook–Picard–Saint-Antonin–Wolastokuk (PPAW), assurant ainsi la relance des activités de fabrication de tours d’éoliennes de Marmen Énergie, située à Matane. Grâce au contrat de PPAW, 100 emplois s’ajouteront à la vingtaine d’autres qui sont toujours maintenus dans les installations de Matane.

Sélectionné par Hydro-Québec Distribution en mars 2023 dans le cadre d’un appel d’offres, le projet PPAW fournira 350 MW d’énergie renouvelable au réseau d’Hydro-Québec par l’implantation de 56 éoliennes Vestas Enventus V162-6.2 MW sur le territoire ancestral du Wolastokuk et des MRC de Rivière-du-Loup, de Kamouraska et de Témiscouata. Il est développé en partenariat égalitaire entre Invenergy et l’Alliance de l’énergie de l’Est, et constitue un investissement d’environ un milliard de dollars.

Les 336 sections de tours à livrer en 2025 et 2026 justifient ainsi la remise en marche de l’usine de Matane, et l’embauche de 100 employés. « Nous sommes heureux de la confiance que nous porte Vestas pour la fabrication des 56 tours d’éoliennes qui composeront le parc éolien PPAW, et reconnaissants du leadership d’Invenergy et de l’Alliance de l’énergie de l’Est pour augmenter le contenu québécois de leur projet, et ce, sans obligation de contenu local ni québécois. Marmen est fière de fournir la solution avec la plus basse empreinte environnementale possible pour un projet au Québec », a indiqué le président de Marmen, Patrick Pellerin.

En plus de jouer un rôle dans l’ajout de 100 emplois manufacturiers chez Marmen à Matane, le projet PPAW créera 350 emplois durant sa construction, et 23 emplois permanents durant ses 30 années prévues d’exploitation. L’Alliance de l’énergie de l’Est bénéficiera également de 137 M$ en distribution, et les MRC d’accueil du projet se partageront 45 M$ en paiements fermes.

Au Kamouraska, d’ici la fin 2026, les éoliennes seront installées au sud-est de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, où le territoire non organisé (TNO) de Picard en accueillera la majeure partie.

Le président de l’Alliance de l’énergie de l’Est, Michel Lagacé, a quant à lui insisté sur le développement régional qu’apporte un partenaire communautaire au sein d’un partenariat d’affaires comme celui avec Invenergy pour le projet PPAW.

Source : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent