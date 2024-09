Une première édition réussie du Skate Scoot Challenge

La Corporation de développement communautaire (CDC) ICI Montmagny-L’Islet, la Maison des jeunes de Montmagny, le Carrefour région Montmagny et la Maison des jeunes de L’Islet ont récemment organisé la première édition du Skate Scoot Challenge au skate parc de Montmagny. Plus de 20 concurrents de la région y ont participé, faisant de cet événement un succès.

Le samedi 14 septembre dernier, le skate parc a en effet accueilli plusieurs concurrents pour une compétition amicale de skate et de trottinette. Une période de pratique libre a rassemblé plus de 40 passionnés. Au total, plus de 100 personnes ont assisté à l’événement afin d’encourager les participants.

Plus de 1000 $ en prix ont par ailleurs été remis aux gagnants, grâce aux commandites de Five-O, Sports Experts Montmagny, Tibo Bicyk, Riken Montmagny et Côté Obscure. Dans la catégorie skate, la première place a été décernée à Tristan Dagenais, la deuxième à Émile Doray, et la troisième à Jason Poulin.

Dans la catégorie trottinette, Noah Duquette a remporté la première place, suivi de Cédric Deschamps, tandis que la troisième place a été remise à Andrew Poulin. Une mention spéciale est méritée par l’ensemble des participants, car le niveau de la compétition était, dit-on, élevé.

« Quelle incroyable participation pour une première édition! Les commentaires sont positifs, et tout le monde demande une deuxième édition. On tient également à souligner les généreuses contributions de Maxi Montmagny, du Coin Vert, du Dépanneur Landry Montmagny, Jim the Luck Fishing et Étiquettes PDF, qui ont contribué au succès de la journée », ont conjointement déclaré les organisateurs.

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet