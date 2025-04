Le Parti populaire a son candidat

Pour la première fois, le Parti populaire du Canada présente un candidat dans le comté de Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata aux élections du 28 avril prochain, Jean-François Morin.

« Le choix que nous allons faire le 28 avril va déterminer notre avenir pour longtemps, par rapport à l’économie, à l’immigration, aux rapports que nous voulons avec notre voisin le plus proche. Ce n’est pas une décision à prendre sous le coup de l’émotion. Il faut garder la tête froide, et prendre le temps d’examiner les plateformes sur leurs mérites à long terme. Chaque vote va compter », écrit Jean-François Morin.

Membre à la retraite du Barreau du Québec, autrefois administrateur agréé et planificateur financier, M. Morin a passé l’essentiel de sa carrière dans le secteur financier pour le compte de grandes organisations, à titre de gestionnaire et de professionnel. Marié, père de deux enfants, grand-père, il est actuellement responsable des communications et du financement pour un organisme. Il réside à Saint-Onésime d’Ixworth depuis plus de quinze ans. Il a publié La route du sommet en 2023, sur l’art de « donner mission à sa vie ».

Les priorités de M. Morin sont le maintien d’un débat démocratique libre de censure, la valorisation de la famille au fondement de nos communautés, la vérification des engagements financiers de l’État canadien, et la stabilisation des relations avec les États-Unis. « J’endosse parfaitement les valeurs du PPC comme étant les miennes, dans le même ordre : liberté individuelle, responsabilité personnelle, équité et respect », conclut-il.