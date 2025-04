Parti Rhinocéros : Asphalter le fleuve et cultiver des champignons magiques

Le Parti Rhinocéros a son candidat dans l’actuelle campagne. Capitaine Thibaud Rhino Mony se présente dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata. À 35 ans, ce technicien de la faune, mycologue et permaculteur est à la tête de l’entreprise l’AcadéMycète à Saint-Gabriel-Lalemant, spécialisée dans la cueillette et la transformation de champignons et autres produits forestiers.

« Je fais de la politique citoyenne active depuis 15 ans. Me présenter est une façon de dire que le pouvoir doit revenir au peuple, pas à une poignée d’élus qui ne tiennent pas leurs promesses », affirme le candidat, qui voit dans l’engagement politique un devoir citoyen permanent, et non un événement électoral ponctuel.

Il a choisi le Parti Rhinocéros parce qu’il est, selon lui, le seul à être honnête avec les électeurs. « On ne cache pas que nos promesses sont absurdes, justement pour dénoncer l’absurdité du système. Le but, c’est de redonner le pouvoir aux citoyens en abolissant les partis politiques, qui nuisent à la vraie démocratie », dit-il.

Asphalter le fleuve

Son programme électoral, fidèle à la tradition rhino, propose notamment de construire une glissade d’eau entre le Collège de La Pocatière et le fleuve, d’asphalter le Saint-Laurent, et d’ériger un mur de béton dans le lac de l’Est pour empêcher une invasion états-unienne.

Il veut aussi remplacer les coupes forestières par la culture de champignons magiques, subventionner l’élevage d’esturgeons et le retour du monstre marin Ponik à Pohénégamook, créer un oléoduc de sirop d’érable jusqu’en Alberta, et installer des trous de ver dans tous les bureaux de MRC.