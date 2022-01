Le passeport vaccinal obligatoire pour acheter de l’alcool à la SAQ et du pot à la SQDC

Québec serre la vis aux non-vaccinés. Bientôt obligatoire à la SAQ et à la SQDC, le passeport vaccinal s’appliquera prochainement pour avoir accès à certains services ou commerces non essentiels. La troisième dose deviendra également une obligation sur le passeport d’ici quelques mois.

Le passeport vaccinal sera obligatoire à compter du 18 janvier pour accéder à la SAQ et la SQDC. Les clients devront présenter leur code QR en entrant dans ces établissements.

Dans les prochains jours, des services ou commerces non essentiels comme les soins personnels devront exiger le passeport vaccinal. La liste sera connue prochainement.

Le passeport sera élargi à trois doses obligatoires au cours des prochains mois, a-t-on aussi annoncé. Ce sera imposé lorsque tout le monde aura pu avoir accès à la troisième dose.

« On doit les protéger contre eux-mêmes et pour notre système de santé », a dit le ministre de la Santé Christian Dubé au sujet des non-vaccinés, lors d’un point de presse jeudi avant-midi.

3000 hospitalisations d’ici 10 jours ?

D’ici la semaine prochaine, une plate-forme d’autodéclaration permettra de recenser les cas positifs aux tests rapides dans la population générale, étant donné que les centres de dépistage sont réservés aux travailleurs de la santé et le personnel en éducation, entre autres. Actuellement, il est difficile d’estimer le nombre de cas dans la population.

« Ça ne veut pas dire qu’on navigue à l’aveugle, car on peut aussi se fier au taux de positivité par exemple, qui est de 30 %, ce qui est très élevé. Les prévisions nous amènent à 3000 hospitalisations, dont 400 aux soins intensifs, pour la mi-janvier. On ne voit pas encore de plateau d’infections », a précisé le ministre de la Santé, qui a ajouté qu’il était trop tôt encore pour voir l’impact des mesures de confinement comme le couvre-feu et la fin des rassemblements privés annoncés pour le 31 décembre dernier. Les prévisions sont inquiétantes, mais ne tiennent pas compte des récentes mesures mises en place.

On estime par ailleurs que 40 % des personnes entrées à l’hôpital récemment s’y rendaient pour une autre raison, mais se sont avérées être positives à la COVID. Elles sont comprises dans le bilan des hospitalisations liées à la COVID. « Ces gens-là on doit les traiter différemment aussi. On ne peut pas accoucher une femme qui a la COVID à côté d’une salle où il y a une femme qui n’a pas la COVID. Ça complique la tâche de notre personnel, ça demeure très lourd d’avoir à traiter toutes les personnes qu’elles soient entrées pour une cause principale ou une cause secondaire », a-t-il ajouté.

Environ 20 000 employés sont absents du réseau de la santé en raison de la maladie.

Vaccination

La troisième dose est plus que jamais essentielle, a rappelé le ministre Dubé, car elle permet d’éviter des séjours aux soins intensifs. On vaccine actuellement 100 000 personnes par jour au Québec et on souhaite aller encore plus rapidement pour que tous y aient accès.