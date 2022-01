Le premier bébé de l’année né à l’hôpital de La Pocatière est un garçon

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima souligne l’arrivée du premier bébé de l’année 2022 et félicite les heureux parents, Mme Sophie Vachon et M. Cédric Valois-Mercier de Saint-Pacôme.

Les parents ont gentiment accepté de présenter officiellement leur petit garçon, né le 5 janvier, à 3 h 16 du matin à la vitesse de l’éclair, à l’urgence de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. La maman n’a eu qu’une dizaine de contractions avant que le bébé naisse.

À sa naissance, le poupon pesait 7 lb et 12 onces et mesurait 53 cm. Il est le deuxième enfant du couple. Au moment d’écrire ces lignes, les parents n’avaient pas encore choisi son prénom.

Grâce à la générosité de ses commanditaires, la Fondation a remis à la famille pour plus de 500 $ de cadeaux et tient à remercier tous les partenaires qui ont contribué à ce généreux présent : Uniprix La Pocatière, Familiprix de La Pocatière, Fleuristes Le Bel Arôme, Les restaurants McDonald’s du KRTB, Familiprix de Saint-Alexandre, Alimentation Coop IGA de La Pocatière, Brunet de La Pocatière et Familiprix de Saint-Pascal.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima