Le Pavage Jirico en seconde position du classement

Un calendrier de cinq parties était à l’affiche le week-end du 22 au 24 novembre dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS). Poussés dans leurs derniers retranchements lors de leurs deux matchs de la fin de semaine, les Mercenaires de Lotbinière continuent de dominer le classement général du circuit, ayant même accentué leur avance en tête. Il y a également congestion en milieu de classement, trois équipes de livrant une chaude lutte pour la troisième position.

Le Plastiques Moore récidive contre SJPJ

Après avoir vaincu le Pavage Jirico la semaine précédente à Saint-Pamphille, le Plastiques Moore de Saint-Damien recevait la visite de la formation de Saint-Jean-Port-Joli dimanche après-midi à l’aréna J.E. Métivier. Menés par Antoine Gaudreau, qui a inscrit un doublé, les Bellechassois ont signé un deuxième gain de suite devant leurs rivaux de Saint-Jean, l’emportant par la marque de 6-2.

Le Plastiques Moore a pris le contrôle du match dès la première minute de jeu, alors que Dylan Asselin Racine procurait les devants aux siens avec seulement 43 secondes écoulées. Charles Dulac-Simard a doublé cette avance à 15:28, et dès la 46e seconde de jeu en deuxième, Antoine Gaudreau portait la marque à 3-0 en faveur des locaux. Puis, après que Frédérick Dionne eut rétréci l’écart à 10:05, Marc-Antoine Houde le rétablissait à trois buts avant la fin de l’engagement.

Samuel Labrecque a porté la marque 5-1 en faveur des locaux à 3:17 en troisième, Julien Hébert inscrivant le deuxième filet du Pavage Jirico à 13:13. Tentant le tout pour le tout, ces derniers ont retiré leur gardien, Antoine Gaudreau, mais ce fut peine perdue, le dernier but étant marqué dans un filet désert à 17:34.

Classement général et statistiques

Avec ses deux gains en deux sorties, les Mercenaires de Lotbinière consolident leur première place au classement général de la LHCS, eux qui ont 18 points (9-1-0) en dix parties. Saint-Jean-Port-Joli demeure toujours bon deuxième avec 13 points, suivi de près par un trio de trois équipes à dix points, soit Sainte-Marie, Montmagny et Saint-Damien. Saint-Joseph et Saint-Prosper ont six points chacun, Saint-Charles demeurant loin derrière, avec, deux points seulement en sept parties. Mentionnons qu’Olivier Coulombe du Décor Mercier de Montmagny domine la colonne des pointeurs avec 23 points, soit un de mieux qu’Édouard Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli.

Prochains matchs

Source : Le Pavage Jirico