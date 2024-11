Importante saisie de drogue à La Pocatière

Une histoire digne d’une télésérie criminelle a eu lieu le jeudi 21 novembre en soirée dans la région, ce qui a mené à une saisie importante de drogue. Le tout a débuté au moment où les policiers de la Sûreté du Québec du KRTB ont reçu une information concernant une camionnette Ford F-150 noire, immatriculée en Ontario, qui aurait été liée à un dossier de vol qualifié dans le secteur d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

L’opération en sol bas-laurentien s’est ensuite enclenchée lorsque les patrouilleurs ont identifié la camionnette en question, circulant en direction ouest sur l’autoroute 20 à Notre-Dame-du-Portage. Au moment où les policiers ont tenté d’intercepter le conducteur, ce dernier a pris la poudre d’escampette, forçant les autorités à abandonner la poursuite. Cependant, quelques minutes plus tard, un témoin a contacté les policiers pour les informer qu’un individu anglophone lui avait confié un sac rempli de stupéfiants, lui demandant du même souffle de le garder jusqu’à ce qu’il vienne le récupérer plus tard.

Les policiers sont rapidement intervenus, et ont engagé une course-poursuite à pied avec le suspect. Ce dernier, Zachary-John Ellis, 25 ans, de Hannon en Ontario, a été capturé et interrogé par les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de Rimouski. Il fait actuellement face à plusieurs accusations, notamment de fuite, de trafic de stupéfiants, et de possession de stupéfiants en vue de trafic. Il a comparu au palais de justice de Rimouski, et a été maintenu en détention en attendant sa prochaine comparution.

Suite à cet incident, trois autres témoins ont informé les policiers de la découverte de sacs de stupéfiants abandonnés en bordure de la route. En poursuivant leur enquête, les autorités ont retrouvé la camionnette F-150 noire abandonnée dans un stationnement à La Pocatière. Les trois suspects qui étaient à bord du véhicule ont ensuite pris un autobus en direction de Montréal, où ils ont été arrêtés par le Service de police de Montréal (SPVM). Ces individus, âgés de 29, 22 et 29 ans, originaires respectivement de Paris, Hamilton et Niagara Falls en Ontario, ont été transportés au quartier général de la Sûreté du Québec à Mascouche afin d’y être interrogés par les enquêteurs.

Lors de l’opération, plusieurs éléments compromettants ont été saisis, notamment plus de 2500 $ en argent canadien, environ 23 000 grammes de haschich, près de 18 000 grammes de cocaïne, ainsi que quatre téléphones cellulaires. Ces découvertes ont par ailleurs été rendues possibles grâce aux caméras de surveillance de la région, qui ont permis d’identifier les suspects et de les lier à l’affaire.

L’enquête a mobilisé plusieurs équipes, incluant une dizaine d’enquêteurs des divisions des enquêtes sur les crimes majeurs de Rimouski et de Mascouche, des patrouilleurs de la MRC de Kamouraska, ainsi que des membres de l’équipe du Renseignement criminel de l’Est, et du Service d’identité judiciaire. Cette opération met en lumière l’engagement des forces de l’ordre pour démanteler les réseaux de trafic de drogue dans la région.