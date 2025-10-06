Le Pavage Jirico lance sa saison locale et subit un revers

Un week-end animé attendait les amateurs de hockey, alors que quatre rencontres figuraient à l’affiche dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Trois équipes lançaient leur saison locale : le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli, les Hunters de Saint-Prosper, et le Plastiques Moore de Saint-Damien. Ces derniers ont d’ailleurs poursuivi sur leur belle lancée avec une deuxième victoire consécutive, après un succès sur la route la semaine précédente.

Le Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli vibrait vendredi soir pour l’ouverture locale du Pavage Jirico, finaliste de la dernière saison, qui accueillait le Familiprix de Saint-Joseph. Les locaux avaient pris un excellent départ, grâce à Louis-Charles Hallé en avantage numérique à 3:08, puis à Julien Hébert à 16:45, pour une avance de 2-0 après vingt minutes de jeu.

Mais les visiteurs n’ont pas tardé à riposter. Charles-Étienne Hébert a d’abord réduit l’écart à 14:28 du deuxième engagement, avant d’inscrire le but égalisateur à 12:44 de la troisième période. Il a ensuite récidivé à 18:52, signant ainsi le but victorieux, tandis que Jacob Jacques scellait l’issue de la rencontre dans un filet désert 34 secondes plus tard. Score final : 4-2 en faveur de Saint-Joseph, un revers amer pour le Pavage Jirico devant ses partisans.

Saint-Damien demeure invaincu

Le lendemain, à Saint-Damien, le Plastiques Moore a poursuivi sur sa lancée en dominant le Décor Mercier de Montmagny, récoltant une deuxième victoire en autant de sorties. L’équipe semble déjà bien en selle pour amorcer une saison prometteuse.

Prochains rendez-vous

La prochaine série de matchs s’annonce relevée le vendredi 10 octobre. Montmagny inaugurera sa saison locale à 20 h 30 en recevant Saint-Charles, tandis que Lotbinière affrontera Saint-Damien à la même heure. À 20 h 45, Saint-Jean-Port-Joli sera sur la route pour affronter le Giovannina de Sainte-Marie, avant que Saint-Prosper ne complète la soirée à Saint-Joseph, dernière équipe à ouvrir sa saison locale.