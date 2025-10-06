Promutuel du Lac au Fleuve remettra jusqu’à 350 000 $ à des organismes communautaires

Fidèle à sa mission d’appui aux milieux qu’elle dessert, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve lance la 8ᵉ édition de son programme « Au cœur de votre collectivité », une initiative phare destinée à soutenir des projets porteurs pour la région. Cette année, le montant total des bourses distribuées pourrait atteindre 350 000 $.

Depuis la création du programme en 2015, 391 projets ont pu voir le jour grâce à des contributions totalisant plus de 1,47 million $. Les appuis accordés ont permis de dynamiser de nombreux secteurs : aide communautaire, culture, environnement, éducation et jeunesse. « L’entraide et la collaboration font partie des valeurs fondatrices de notre Groupe. C’est une grande fierté de les mettre de l’avant en lançant cette nouvelle édition », souligne Martine Thériault, présidente du conseil d’administration de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve

Un appel aux organismes de la région

Les organismes intéressés peuvent soumettre leur projet via le formulaire disponible sur le site de Promutuel d’ici le 9 octobre 2025 au promutuelassurance.ca/fr/acvc/lac-au-fleuve/etape-1

Un jury indépendant analysera les candidatures reçues et déterminera les montants d’aide accordés. Les projets sélectionnés seront annoncés au début de novembre.

Le retour des Prix Coup de cœur

Fort du succès des dernières années, le concours Coup de cœur sera de retour. Les cinq projets ayant obtenu les meilleures notes dans les régions de Charlevoix, la Côte-Nord, la Côte-de-Beaupré, le Kamouraska et le Saguenay–Lac-Saint-Jean seront soumis à un vote du public. Les gagnants recevront chacun une bourse additionnelle de 5 000 $ pour concrétiser leur initiative. « Ce volet permet de renforcer la visibilité des organismes et de mobiliser la population autour des projets locaux. C’est une belle façon de célébrer l’engagement et la créativité de nos communautés », affirme Pierre Raymond, directeur général

Une entreprise bien ancrée dans son milieu

Avec plus de 185 employés au service de 63 440 membres-assurés, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve se distingue par la solidité de son réseau, la qualité de ses produits et l’excellence de son service. Elle fait partie du Groupe Promutuel, l’un des plus importants assureurs de dommages au Québec.