Le Pavage Jirico prend sa revanche sur Montmagny

Cinq matchs étaient à l’affiche au cours de la fin de semaine du 10 janvier dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Tout comme l’an dernier, les Mercenaires de Lotbinière tenaient, le samedi 11 janvier, leur classique hivernale à l’Espace Philippe-Boucher de Saint-Apollinaire, recevant pour l’occasion la visite du Giovannina de Sainte-Marie. Devant 425 spectateurs réunis pour l’occasion, les Mercenaires ont signé un gain de 3-0. Localement, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a pris sa revanche sur le Décor de Montmagny.

Après avoir subi la défaite à ses deux dernières sorties devant le Décor Mercier de Montmagny les 20 décembre et 3 janvier, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli retrouvait à nouveau ses adversaires de la 132 dans le cadre d’un troisième match consécutif entre les deux équipes, une rencontre présentée au Centre Rousseau. Mené par Nicolas Egan Dionne, qui a inscrit un tour du chapeau, le Pavage Jirico s’est imposé cette fois-ci, signant un gain de 6-2 sur les Magnymontois.

Émile Lambert à 3 h 38, Nicolas Egan Dionne à 14 h 37 et Zacharie Dumas, lors d’un avantage numérique à 17:29, ont donné une avance de 3-0 aux locaux dès la période initiale, Dionne profitant à son tour d’une supériorité numérique, à 6 h 43 en deuxième, pour accroître l’avance du Pavage Jirico à 4-0 avant que le Décor Mercier ne s’inscrive au pointage.

Jean Daniel Gauthier en avantage numérique à 8:56 et Justin Bernier, avec son deuxième de la saison 33 secondes plus tard, ont permis au Décor Mercier de se rapprocher à deux buts de leurs adversaires qui ont toutefois inscrit un 5e but peu de temps après, soit le second du match de Zacharie Dumas qui portait la marque 5-2 à 11 h 27. Dionne a complété son tour du chapeau à 4 h 3 en début de troisième, concrétisant ainsi la victoire du Pavage Jirico qui a dominé 40-38 au chapitre des tirs au but.

Classement serré

Les Mercenaires de Lotbinière n’ont plus besoin que d’un point pour s’assurer du championnat de la saison régulière de la LHCS. Une belle lutte s’annonce toutefois pour le deuxième rang puisque seulement six points séparent les équipes 2 à 7 après les matchs du dernier week-end. Montmagny occupe le deuxième rang avec 20 points en 15 matchs, un de mieux que Saint-Jean-Port-Joli qui a toutefois disputé 17 parties. Saint-Joseph (17 points en 17 matchs), Sainte-Marie (16 points en 14 parties), Saint-Prosper (15 points en 17 rencontres) et Saint-Damien (14 points en 16 parties) suivent au classement, Saint-Charles demeurant en dernière position avec 8 points en 16 matchs.

Le classement des pointeurs est tout aussi serré avec Édouard Ouellet du Pavage Jirico qui domine avec 33 points, deux de mieux que Joey Beaudoin de Lotbinière et trois de plus qu’Olivier Coulombe de Montmagny avec 30.

Prochains matchs

Un calendrier de trois parties seulement sera présenté le week-end prochain. Deux de ceux-ci auront lieu le vendredi 17 janvier alors que Saint-Charles sera à Sainte-Marie (20 h 45) et que Montmagny sera à Saint-Damien (21 h). Le dimanche 19 janvier, Saint-Joseph sera de passage au Centre récréatif Desjardins pour y affronter les Hunters, match qui débutera à 15 h.

Source : Serge Lamontagne, relationniste