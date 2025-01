Les centres de services scolaires du territoire devront couper 1 775 000 $

Les Centres de services scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup et de la Côte-du-Sud, à l’instar des autres centres au Québec, ont été sollicités par le gouvernement du Québec pour contribuer à l’effort de réduction des dépenses en éducation. Les deux entités scolaires du territoire devront ensemble couper 1 775 000 $.

Pour l’année financière se terminant le 31 mars 2025, le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup prévoit un plan de réduction des dépenses s’élevant à 800 000 $. Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) prévoit quant à lui réduire de 975 000 $ ses dépenses.

« Considérant que la majorité de nos activités sont liées à des services pour lesquels du personnel a été engagé jusqu’à la fin de l’année scolaire, un plan de réduction des dépenses à cette période de l’année constitue un réel défi. », souligne M. Antoine Déry, directeur général du Centre de services scolaires Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Chaque organisation prendra le temps d’étudier la situation. Malgré ce contexte budgétaire, les directions générales des CSS réitèrent leur volonté de minimiser les impacts pour les élèves.

« Nous prendrons le temps d’évaluer l’ensemble des besoins et des possibilités pour déterminer les services qui seront ciblés. Ce ne sera pas un exercice facile, mais notre priorité est de préserver les services à l’élève », déclare Rachel Bégin, directrice générale du CSSCS.

« Les résultats de nos élèves sont à la hausse, et nous comptons sur du personnel compétent et engagé dans sa communauté. Ce sont des acquis que nous voulons préserver, et qui guideront nos choix budgétaires », conclus, M. Déry.