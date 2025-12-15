Le Pavage Jirico s’impose

À l’approche du congé des Fêtes, la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS) présentait un programme chargé de cinq rencontres au cours du dernier week-end d’activités. Quatre matchs ont été disputés le vendredi 12 décembre, tandis que le cinquième avait lieu le dimanche 14 décembre au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Grâce à une victoire à domicile vendredi soir, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli consolide, pour le moment, sa position de meneur de la section Est et du classement général, avec 18 points en 12 parties. Il devance d’un seul point le Familiprix de Saint-Joseph, leader de la section Ouest avec 17 points en 13 rencontres, qui a subi un revers au cours du week-end. Lotbinière et le Plastiques Moore de Saint-Damien suivent avec 15 points chacun, les Mercenaires ayant toutefois disputé deux matchs de moins que la formation bellechassoise.

Le Plastiques Moore renoue avec la victoire

En lever de rideau à l’aréna de Montmagny devant 235 spectateurs, le Plastiques Moore de Saint-Damien a retrouvé le chemin de la victoire après deux revers consécutifs, l’emportant 8-4 contre le Décor Mercier. Les visiteurs ont pris le contrôle du match avec des séquences offensives soutenues en deuxième et en troisième période. Le Plastiques Moore a dominé 37-31 au chapitre des tirs au but, la victoire allant à la fiche de William Boily.

Le Pavage Jirico trop fort pour Saint-Prosper

Dans le deuxième match de la soirée au Centre Rousseau, Saint-Jean-Port-Joli a pris la mesure des Hunters de Saint-Prosper par la marque de 5-2. Les doublés de Julien Hébert et Nicolas Lamarre ont mené l’attaque locale. Après un début serré, le Pavage Jirico a pris le contrôle de la rencontre en deuxième période, inscrivant trois buts sans réplique. Les locaux ont nettement dominé 44-29 au chapitre des tirs, et Félix-Antoine Leblond a signé la victoire devant le filet.

Dernier droit avant Noël

La LHCS entame maintenant son dernier droit avant le congé des Fêtes avec sept rencontres prévues d’ici Noël. L’action reprendra jeudi avec le premier duel de la série aller-retour entre Saint-Damien et Saint-Charles, avant une fin de semaine bien garnie qui mènera au dernier match de l’année 2025, prévu le dimanche 21 décembre à Saint-Gilles, alors que le Familiprix de Saint-Joseph rendra visite aux Mercenaires de Lotbinière.