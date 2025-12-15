Circuit KRTB: L’Impérial creuse l’écart

L’Impérial de Saint-Pascal a frappé un grand coup samedi soir en remportant une rencontre cruciale dans la course au premier rang, l’emportant 6 à 5 contre les Panthères du Haut-Madawaska. Ce gain permet à la formation pascalienne de consolider son avance au sommet du classement, au terme d’un duel offensif et intense.

Les visiteurs ont ouvert la marque tôt dans la rencontre grâce au quatrième but de la saison d’Alex Pelletier, mais les Panthères ont profité des derniers instants du premier engagement pour créer l’égalité, Dylan Lang touchant la cible avec seulement trois secondes à écouler.

En deuxième période, William Ouellet a redonné les devants à l’Impérial avec son premier filet de la campagne, avant que Janin Desjardins ne double l’avance des siens. Le Haut-Madawaska est toutefois resté dans le match, François Bois réduisant l’écart avant la fin de l’engagement.

Saint-Pascal a semblé prendre le contrôle du match en début de troisième période. Zacharie Charest et Jacob Poirier ont rapidement porté la marque à 5-2, mais les Panthères ont refusé de céder. Des buts de Maxime Nadeau et de Cody Bonenfant ont ramené l’écart à un seul filet. Profitant ensuite d’une supériorité numérique, Janin Desjardins, avec son deuxième de la soirée, a redonné une priorité de deux buts à l’Impérial. En infériorité numérique, Pascal Ruest a réduit l’écart à un but avec deux minutes à jouer, mais le temps a manqué aux locaux pour compléter la remontée.

Devant le filet, Santiago Murcia a été solide, repoussant 40 tirs pour signer sa septième victoire de la saison. Il a notamment été appuyé offensivement par Desjardins, nommé première étoile du match.

St-Cyprien poursuit sur sa lancée

Dans l’autre rencontre de la soirée, le Transport Denis Gosselin de St-Cyprien a signé une troisième victoire consécutive, disposant des Forestiers de Saint-Pamphile 7 à 4. Le défenseur Émile Labrie s’est illustré avec une performance de deux buts et deux passes, méritant la première étoile.

Après avoir pris une avance de 3-0 en première période, St-Cyprien a vu les Forestiers créer l’égalité en deuxième, avant de reprendre les devants dans les dernières secondes de l’engagement. Plus disciplinés et opportunistes en troisième période, les visiteurs ont scellé l’issue du match grâce à des buts clés en supériorité numérique.

Les Prédateurs blanchissent La Pocatière

Dimanche, les Prédateurs/Carquest du Témiscouata ont livré une performance convaincante devant leurs partisans en blanchissant les Seigneurs de La Pocatière 6 à 0. Zachary Dion a été le moteur offensif des siens avec un but et quatre passes, tandis que Marc-Olivier Roy a repoussé les 33 tirs dirigés vers lui pour signer le jeu blanc.

Classement

Après sept semaines d’activité, l’Impérial de Saint-Pascal détient une avance de quatre points sur ses plus proches poursuivants, les Panthères du Haut-Madawaska et le Frontalier/Construction Unic, qui ont toutefois disputé un match de moins. Les Prédateurs demeurent quatrièmes, devant le Transport Denis Gosselin, tandis que les Seigneurs et les Forestiers ferment la marche.