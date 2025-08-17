Le PIB réel du Québec fléchit de 0,3 % en avril

Après un mois de mars marqué par la stabilité, l’économie québécoise a enregistré en avril un recul de 0,3 % de son produit intérieur brut (PIB) réel aux prix de base, selon les plus récentes données diffusées par l’Institut de la statistique du Québec.

Cette baisse mensuelle s’explique principalement par une diminution marquée de la production de biens, qui a chuté de 1,4 %. Le secteur de la fabrication a connu un repli de 2,7 %, en raison, notamment, de l’arrêt de certaines activités dans le domaine du matériel de transport (−6,2 %) et de la baisse notable des produits pétroliers et combustibles (−30,1 %), causée par des travaux de maintenance dans les raffineries. En contrepartie, l’extraction minière, l’exploitation en carrière ainsi que l’extraction de pétrole et de gaz ont progressé de 6,4 %.

Du côté des services, la croissance est de 0,1 %. Les secteurs des finances et assurances (+0,8 %) et des administrations publiques (+0,5 %) ont contribué à cette légère progression, tandis que les services professionnels, scientifiques et techniques ont enregistré une baisse de 0,5 %.

Sur le plan cumulatif, le PIB réel du Québec pour les quatre premiers mois de 2025 affiche néanmoins une croissance de 1,7 % par rapport à la même période en 2024. Cette progression est attribuable à la vigueur de plusieurs secteurs, notamment les services d’enseignement (+5,8 %), les soins de santé et l’assistance sociale (+3,0 %), le commerce de détail (+3,0 %), les services immobiliers et de location (+2,3 %), ainsi que les services publics (+7,9 %).

À l’échelle canadienne, le PIB réel aux prix de base a fléchi de 0,1 % en avril, après une hausse de 0,2 % en mars. Pour la même période cumulée de janvier à avril, l’économie canadienne enregistre une croissance légèrement supérieure à celle du Québec, soit de 1,8 %.