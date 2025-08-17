Le Festival des champignons forestiers du Kamouraska fête ses dix ans

La MRC de Kamouraska et ses partenaires annoncent la dixième édition du Festival des champignons forestiers du Kamouraska, qui se tiendra du 19 au 21 septembre dans le cadre du Mois du champignon.

Cet événement unique au Québec, désormais bien ancré dans la région, propose cette année une programmation bonifiée pour souligner une décennie de mise en valeur des ressources forestières, de la gastronomie locale et de la recherche mycologique.

Tout au long du mois de septembre, un circuit thématique réunira de nombreuses entreprises locales autour de menus, de produits et d’expériences mettant les champignons à l’honneur.

Le Festival se démarque aussi par la richesse de sa programmation et son approche multidisciplinaire, rassemblant science, nature, gastronomie, arts et culture. L’événement accueillera cette année un ambassadeur de renom, le chef Stéphane Modat, reconnu pour son talent créatif en lien avec le terroir forestier.

Un concours permettra également au public de courir la chance de remporter un forfait mycologique d’une valeur de 500 $.

Parmi les nouveautés à surveiller cette année : des forfaits clé en main, incluant l’hébergement, sous la formule « science, nature et gourmandise », une Zone découverte mettant de l’avant des projets innovants et des produits à découvrir, une programmation culturelle enrichie comprenant expositions artistiques et scientifiques, des activités interactives, de l’animation musicale et des créations collectives. C’est une belle occasion pour connecter avec la nature, accéder à l’innovation scientifique en mycologie, découvrir la gastronomie forestière, et vivre une expérience unique dans le magnifique territoire du Kamouraska.

Le festival aura également le privilège de recevoir plusieurs invités de marque, dont Yvan Perreault, mycologue réputé, et Fernando Martinez Pena, président de l’Institut mycologique européen.

Au programme

Au niveau de la programmation, on remarque le retour d’activités phares telles que le Marché aux champignons Desjardins, les conférences organisées par Biopterre, les ateliers, démonstrations culinaires et excursions en forêt, et les zones thématiques destinées à toute la famille.

De nombreuses activités sont offertes gratuitement afin de permettre au plus grand nombre de participer à cet événement rassembleur.

Le Festival est propulsé grâce à l’appui des députés du Bas-Saint-Laurent, Mathieu Rivest, Amélie Dionne et Maïté Blanchette-Vésina, ainsi que d’une importante mobilisation de partenaires régionaux issus du milieu communautaire, scientifique, touristique et agroalimentaire.

Pour consulter la programmation complète, réserver un forfait ou s’inscrire à une activité, consultez le mycokamouraska.com, ou suivez l’événement sur les réseaux sociaux.

Source : Festival des champignons forestiers du Kamouraska