Le Placoteux reconnu Organisation journalistique canadienne qualifiée

Le 6 avril dernier, votre hebdomadaire Le Placoteux a été officiellement reconnu comme organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ).

En tant qu’OJCQ, le journal Le Placoteux pourra ainsi demander un crédit d’impôt remboursable pour la main-d’œuvre journalistique canadienne, ce qui représente une aide fort importante pour lui permettre de continuer de couvrir l’actualité de la région et ainsi produire des nouvelles originales chaque semaine.

Pour être ainsi reconnu, le journal devait répondre à certains critères très précis comme :

Produire du contenu de nouvelles originales ;

Employer régulièrement deux journalistes ou plus qui n’ont aucun lien de dépendance avec lui ;

Se consacrer de façon importante à la production de certains contenus.

Il y a trois ans, le contenu rédactionnel du journal a été grandement bonifié pour faire plus de place au contenu de nouvelles originales. Nos deux journalistes Stéphanie Gendron et Maxime Paradis ont relevé ce défi avec brio en ajoutant entre autres un volet éditorial et des dossiers complets sur des sujets précis de l’actualité de la région. Avec cette nouvelle aide gouvernementale, le journal vient s’assurer de pouvoir continuer sur cette belle lancée.