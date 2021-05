Aux origines du tourisme fantastique à Pohénégamook

À la fin des années 1950, la rumeur de la présence d’un mystérieux mammifère marin difficile à identifier refait surface au lac Pohénégamook. Elle attire les curieux et on commence à relever des témoignages et des observations de ce monstre qui remonteraient jusqu’aux années 1870. La rumeur frappe l’imaginaire et certaines personnes ne veulent plus se baigner dans les eaux du lac. Les inquiétudes des visiteurs se rendent jusqu’à l’Assemblée nationale et en 1957 le gouvernement demande à des scientifiques de s’enquérir du phénomène.