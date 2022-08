Le plus gros spectacle de l’histoire de Montmagny

Dans un mois, Montmagny écrira une page d’histoire en accueillant la formation punk rock canadienne Billy Talent et le Steve Hill band, qui assurera la première partie de ce spectacle à grand déploiement.

Le 10 septembre prochain à 20 h, aura lieu à l’aréna le plus gros spectacle musical jamais présenté pour clore de façon retentissante les festivités du 375e amorcées en 2021. Bien que les places dans les zones VIP soient toutes comblées, des billets au parterre et dans les gradins sont encore disponibles pour assister à ce spectacle de calibre mondial. On peut se les procurer via la billetterie des ADLS au adls.ca. Le 18 août, le comité des Fêtes du 375e fera deux chanceux en procédant au tirage d’une paire de billets au parterre parmi tous ceux qui se seront inscrits sur la page Facebook Fêtes du 375e – Montmagny en identifiant, sous la publication suivante bit.ly/3BKthsa, la personne avec qui ils aimeraient partager cette soirée.

Tous les détails sur la venue de Billy Talent à Montmagny au ville.montmagny.qc.ca/375.

Source : ADLS