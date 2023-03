Le premier atelier régional Répare tes trucs fait le plein

Vingt-cinq objets réparés et 82 kg de matériaux qui n’iront pas à l’enfouissement, c’est le bilan du premier atelier Répare tes trucs organisé sur le territoire par Synergie Montmagny-L’Islet. L’activité s’est déroulée le samedi 25 février de 10 h à 15 h, à la Salle des Habitants de L’Islet.

Inédite et gratuite, la formule a séduit entre 25 et 30 personnes qui se sont déplacées pour se renseigner et réparer leurs objets avec les réparateurs bénévoles mobilisés par Synergie Montmagny-L’Islet. Grille-pain, batteur de cuisine, rideaux, habits d’hiver, scie sauteuse, console de jeu vidéo font partie des objets qui ont trouvé une seconde vie grâce aux efforts conjugués de leur propriétaire et des réparateurs bénévoles répartis en quatre kiosques.

« L’activité a été très bien reçue! Personne ne jette par plaisir, mais parfois c’est plus facile que de trouver un réparateur qui a les connaissances et le temps de réparer un petit objet. Souvent, c’est une seule pièce qui est défectueuse, mais toutes les autres sont encore bonnes et l’objet a juste besoin d’un nettoyage. Ce type d’événement a un rôle à jouer pour prolonger la durée de vie de nos appareils », précise Aurélie Bousquet, chargée de projet en économie circulaire et organisatrice de l’événement, en collaboration avec Terra Terre.

Une deuxième édition de Répare tes trucs est prévue pour le Jour de la Terre, le samedi 22 avril 2023, cette fois dans la ville de Montmagny.

Source : Synergie Montmagny | L’Islet