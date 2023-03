La Pocatière veut savoir ce qui se passe sous ses rues

La Ville de La Pocatière veut savoir quelles rues sont à prioriser pour une réfection, une fois la 4e avenue Painchaud complétée. Un plan de l’état des lieux de la 5e à la 8e Avenue et de la 3e à la 9e Rue a été commandé dans cette optique, en janvier dernier.

La dépense, évaluée approximativement à 18 800 $, couvre les services professionnels en arpentage de la firme Bouchard service-conseil s.e.n.c. L’attribution de ce contrat fait suite à une offre de services datée du 28 novembre 2022. « On sait où on s’en va pour la 4e Avenue, mais pour les autres rues, on veut connaître celles à prioriser, dans l’ordre. La logique voudrait qu’on passe à la 5e [Avenue], mais des surprises, ailleurs, pourraient nous amener à revoir notre stratégie », a confié Vincent Bérubé, maire de La Pocatière.

À l’été 2019, le quadrilatère formé de la 5e à la 8e Avenue, du nord au sud, et de la 1re à la 9e Rue d’ouest en est, avait été particulièrement affecté par des pluies diluviennes tombées en un peu plus d’une heure. Sur la 7e et la 8e Avenue, entre autres, les 50 mm reçus le 8 août 2019 avaient causé plusieurs refoulements d’eaux usées dans les sous-sols des résidences, certains propriétaires étant inondés pour la quatrième fois en un peu moins de 25 ans. L’attention médiatique qui avait découlé de cette situation avait forcé la Ville de La Pocatière à tenir une rencontre d’information auprès des sinistrés, afin de leur expliquer comment elle comptait, à moyen et long termes, diviser le réseau pluvial et sanitaire en deux tuyaux distincts.

Depuis le début des consultations concernant la réfection de la 4e avenue Painchaud, le maire Vincent Bérubé a rappelé à plusieurs reprises que ces travaux étaient pressants, car le réseau souterrain unitaire de la rue crée une pression indue sur les rues subséquentes dotées du même type d’infrastructures souterraines. Une fois terminés, ces travaux sur la 4e Avenue devraient donc désengorger le réseau pluvial et sanitaire mixte de ces rues jusqu’à sa réfection complète. « La 4e Avenue, c’est la première étape du décongestionnement », a-t-il déclaré.

Fils non enfouis

Lors de la consultation publique tenue à l’automne 2022 au Centre Bombardier, Vincent Bérubé avait mentionné garder espoir que l’enfouissement des fils électriques soit possible à réaliser sur la 4e avenue Painchaud, tout en maintenant l’échéancier des travaux à l’été 2024. Or, quelques mois plus tard, il semblerait que l’ouverture qui lui avait permis de s’avancer de la sorte se soit refermée. « Ça prendrait un revirement majeur pour que ça se fasse », a-t-il dit.

D’ordinaire, un programme d’aide financière chez Hydro-Québec permet d’éponger une bonne partie de la facture de l’enfouissement des fils électriques pour les municipalités qui en font la demande. Ce programme a toutefois tous ces bénéficiaires à court et moyen termes, selon le maire Bérubé, ce qui obligerait la Ville de La Pocatière à attendre le prochain appel de projets. Advenant une réponse positive de la société d’État, le projet de réfection de la 4e avenue Painchaud serait ainsi repoussé au plus tard à 2028. « Les enjeux liés aux dégâts d’eau dans les rues voisines sont trop majeurs pour se permettre d’attendre. »