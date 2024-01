Le premier bébé de l’année est un garçon

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima souligne l’arrivée du premier bébé de l’année 2024 né au Kamouraska, Hubert, fils de Noémie Dubé-Caron et Charles Ouellet-Bernier de La Pocatière.

Les parents ont gentiment accepté de présenter officiellement leur petit garçon, né le lundi 1er janvier à 12 h 34. À sa naissance, le poupon pesait 3510 grammes et mesurait 51 cm. Il est le deuxième enfant du couple.

Grâce à la générosité de ses commanditaires, la Fondation a remis à la famille pour plus de 800 $ de cadeaux et tient à remercier tous les partenaires qui ont contribué à ce généreux. La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima est heureuse d’offrir aux parents tous ces cadeaux de produits et accessoires remis par sa directrice générale Maryse Pelletier.

Source : Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima