Une politique de la famille et des aînés pour Saint-Germain

Grâce au soutien financier des programmes Municipalité amie des aînés du gouvernement du Québec et Espace Muni, le plus petit village du Kamouraska rejoint plus de 1000 municipalités du Québec qui appuient leur mission sur la base de politiques des ainés et de la famille. Les politiques MADA et PFM de Saint-Germain-de-Kamouraska sont l’aboutissement de démarches d’approfondissement des réalités et besoins des citoyens, grands et petits, au moyen de consultations qui se sont échelonnées sur un an et demi.

Un comité de pilotage a guidé l’ensemble de ce processus. Benoit Huppé et Hélène Laverdière (représentants des aînés), Julie Proulx et François Gobeil (représentants des familles), Renaud Bussières (coordonnateur) et Jacinthe Thiboutot (responsable des questions aux aînés et familles) composaient ce comité.

Saint-Germain a déjà réalisé des actions de ces politiques en mettant à jour son bottin des ressources et son protocole d’accueil des nouveaux arrivants. Le plan de travail de la Municipalité pour 2024 prévoit l’amélioration des espaces publics du village, une politique des communications, un projet-pilote de sécurisation routière et l’arrimage des deux nouvelles politiques au plan de développement de la Municipalité pour 2022-2032 en vue d’en faire un document de travail utile pour soutenir les processus de décision municipaux.

Pour Roger Moreau, maire de la Municipalité, « ces politiques issues des besoins de la communauté vont nous amener à faire encore mieux à Saint-Germain pour que le soleil luise pour tout le monde, pour nos familles, nos enfants et nos aînés ».

Source : Saint-Germain-de-Kamouraska