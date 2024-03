Le programme d’assistance financière aux célébrations locales lancé

La Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches (SNQCA) invite les organismes admissibles de sa région qui souhaitent mettre en œuvre des festivités officielles dans le cadre de l’édition 2024 de la Fête nationale du Québec, à soumettre une demande par le biais du programme d’assistance financière aux célébrations locales (PAF).

En partenariat avec le gouvernement du Québec et administré par le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), le PAF vise à promouvoir l’organisation de célébrations qui suscitent la participation et la fierté de tous les Québécois.

« La Fête, en Chaudière-Appalaches, c’est un rassemblement unique à l’image des gens de notre belle région et elle est sans contredit un rendez-vous de fierté incontournable pour les villes et les villages de chez nous. Je tiens également à souligner l’apport inestimable des comités organisateurs qui sont au rendez-vous année après année », a déclaré Lise Beaudet, présidente de la SNQCA.

Les organismes ou municipalités qui désirent se prévaloir de ce programme ont jusqu’au 9 avril 2024 pour présenter une demande. Les organismes ou municipalités intéressés à déposer un projet peuvent s’informer auprès de leur mandataire régional, la SNQCA, ou encore se rendre sur fetenationale.quebec pour accéder au formulaire. La SNQCA agit à titre de mandataire de la Fête nationale du Québec en Chaudière-Appalaches.

À ce titre, elle représente le MNQ, coordonnateur de la Fête nationale du Québec, au nom du gouvernement du Québec depuis 1984.

Source : Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches