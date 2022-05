Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés remplit sa mission dans MLKRDL

Le député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup Bernard Généreux est heureux d’annoncer que du financement a été accordé à 37 organismes de la circonscription pour un total en investissement de 728 033 $. Les montants alloués varient entre 1 055 $ et 25 000 $, soit le montant maximal accordé pour des projets communautaires destinés aux aînés et portés entre autres par des administrations municipales ou des organismes sans but lucratif.

« Depuis le mois de mars, je suis impatient d’annoncer le déploiement de ces projets, indique le député Généreux. Toutefois, nous devons nous conformer à des directives ministérielles et voilà pourquoi c’est aujourd’hui seulement que je partage avec joie ces projets qui bénéficieront grandement aux aînés du comté. Au fil des ans, je constate que le coup de main que l’on donne aux municipalités, aux organismes et aux associations qui proposent un projet dans le cadre du programme Nouveaux Horizons (PNHA) a une incidence directe. En toute humilité, je peux dire que mon équipe réalise un travail exceptionnel pour que le maximum de projets voie le jour dans nos 58 municipalités qui soumettent une proposition. Nous offrons une collaboration étroite qui ultimement bénéficie à toute la société. »

Notons quelques exemples : À bonne hauteur ! création d’espaces extérieurs de la Ville de Saint-Pascal ; rénovation du local, de la cuisine et installation de balançoires de Les Habitations Saint-Pacôme ; acquisition d’équipements informatiques de l’Office municipal d’habitation de Ville de La Pocatière ; installation d’un espace cuisine et rangement de municipalité Saint-Gabriel-Lalemant ; achat de chaise d’escalier et d’une thermopompe du Cercle de Fermières de Saint-Roch-des-Aulnaies ; installation d’une surface multisport extérieure du Centre des loisirs de Ste-Louise inc. ; acquisition et installation d’une rampe d’accès au centre des loisirs de St-Cyrille-de-Lessard.

