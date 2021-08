Le public peut se prononcer sur la nouvelle délimitation des érablières

Cette nouvelle carte permet entre autres à des érablières existantes de se rapprocher des potentiels au lieu de devoir aller plus loin et d’investir beaucoup pour leurs exploitations.

« La demande, c’était vraiment de rapprocher les potentiels agricoles des exploitations existantes, de façon à limiter les coûts d’exploitation et aussi de limiter l’implantation d’infrastructures comme des lignes électriques », indique Pierre Pettigrew, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

La nouvelle délimitation fait consensus présentement chez les personnes concernées et les élus, il reste maintenant la dernière étape, soit la consultation de monsieur madame tout le monde. « On ne peut pas tout capter, même si on a été très en amont et très prévoyant dans notre approche de concertation. On a peut-être échappé quelque chose, certains paramètres qui nous seraient inconnus», a aussi dit Pierre Pettigrew.

La nouvelle délimitation de près de 8200 ha d’érablières à potentiel acéricole à prioriser a été basée sur différents facteurs dont la qualité du peuplement forestier en matière d’acériculture, la distance par rapport à une exploitation existante, la dimension et la facilité d’harmonisation des usages avec l’ensemble des utilisateurs. Jusqu’au 22 septembre, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite d’ailleurs la population à s’exprimer.

On considère une érablière comme ayant un potentiel acéricole lorsqu’elle est constituée d’un peuplement feuillu composé d’érables à sucre ou d’érables rouges ou d’un mélange de ces deux essences dans une proportion de plus de 60 %, et permettant plus de 150 entailles par hectare. Ces érablières sont protégées et aménagées afin que des permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles puissent y être délivrés.