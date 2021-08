Un plan pour créer des emplois et plus de possibilités pour les communautés rurales

Plus tôt la semaine dernière, le chef des conservateurs du Canada, l’honorable Erin O’Toole, a présenté son plan pour créer des emplois et plus de possibilités pour les communautés rurales.

« Depuis six ans, les libéraux, le Bloc Québécois, le NPD et les verts ignorent les besoins des Canadien(ne)s des régions rurales, a dit Erin O’Toole. Les conservateurs du Canada sont conscients de l’importance des régions et des communautés rurales. Nous allons nous assurer que la voix des Canadien(ne)s des régions rurales est entendue et que leurs préoccupations sont prises en compte ».

« Le Plan de rétablissement du Canada va créer des emplois dans les communautés rurales, pas seulement dans les grands centres urbains, a dit Erin O’Toole. Nous allons remettre les Canadien(ne)s au travail et rétablir l’espoir. »

« De toute évidence, les libéraux de Justin Trudeau ont eu six ans pour réaliser leurs engagements pris en 2015 et les résultats sont loin d’être spectaculaires, en dépit de toute la dette accumulée au cours de cette période », a déclaré le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux.

Les conservateurs du Canada vont prendre des mesures spécifiques pour aider les Canadiens des régions rurales, notamment :

Construire une infrastructure numérique pour connecter tout le Canada à Internet haute vitesse d’ici 2025

Nommer un ministre des Affaires rurales au Cabinet.

Réserver une partie des fonds fédéraux pour des projets d’infrastructure dans les régions rurales.

Lutter contre la criminalité rurale en ajoutant une mesure pour la détermination de la peine fondée sur la preuve qu’une infraction visait une propriété ou une personne qui était vulnérable en raison de son éloignement des services d’urgence.

Source : Bernard Généreux, candidat du Parti conservateur