Le Quando Show de Maxime Farago : Un hommage à Engelbert Humperdinck présenté à Sainte-Perpétue

La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud présentera, le 16 mai prochain à 20 h, le Quando Show. Il s’agit d’un spectacle-hommage à Engelbert Humperdinck mettant en vedette Maxime Farago, accompagné de musiciens et de choristes.

L’événement plongera le public dans l’univers des grandes voix romantiques avec une interprétation d’une trentaine de classiques intemporels, dont The Last Waltz, Release Me et Quando Quando Quando. L’artiste promet une prestation fidèle et émotive, inspirée du style du célèbre crooner britannique.

Deux formules sont proposées aux spectateurs. Il est possible d’assister uniquement au spectacle, ou d’opter pour l’expérience souper-spectacle offerte dès 17 h, qui comprend un repas inspiré du fumoir. L’artiste assurera également une ambiance musicale pendant le repas, ajoutant une dimension immersive à la soirée.

Les billets sont offerts au coût de 45 $ en admission générale (36 $ pour les membres). La formule souper-spectacle est quant à elle proposée à 75 $ (66 $ pour les membres). Les places étant limitées, les organisateurs recommandent de réserver.

Maxime Farago évolue dans le milieu musical depuis plusieurs années. Il est le fils du chanteur Johnny Farago (Jean-Yves Béland), une filiation qui a marqué son parcours artistique et personnel, notamment à travers une démarche identitaire qu’il a abordée dans une biographie publiée en 2011.

Avec ce spectacle, il propose une relecture soignée du répertoire d’Engelbert Humperdinck, reconnu pour ses performances empreintes de romantisme et sa voix chaleureuse, dans une mise en scène soutenue par un ensemble de musiciens.

L’événement se tiendra à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud, située au 11, rue de l’Église à Sainte-Perpétue.

Les billets sont disponibles en ligne au https://mediathequeheritage.com.