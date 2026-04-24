Un hommage aux films de Chantal Caron en Espagne et en France

Les œuvres cinématographiques de Chantal Caron sont mises en lumière en Europe, au cœur de la programmation de deux festivals d’envergure, à Logroño en Espagne, et à Florac en France.

C’est à titre de marraine de la troisième édition du Festival Quebecuá de Cine Québec que la filmographie de l’artiste port-jolienne a été célébrée à travers plusieurs activités, dont la projection de Glace, crevasse et dérive (2013), Clémentine (2019) et Marée noire (2024). Le film Prendre le Nord (2022) a également été présenté tout au long du festival, accompagné d’une exposition photographique mettant en lumière les œuvres marquantes et la démarche artistique de Chantal Caron.

Fleuve | Espace danse a poursuivi son parcours au festival Vues du Québec de Florac, où ses courts métrages ont également été mis à l’honneur. Un fragment de L’Effet Marée noire a été présenté en prélude à la projection du court métrage Marée noire, et au vernissage de l’exposition photographique présentée en complément de la minisérie de danse Les Images cachées (2020). Un atelier de mouvements chorégraphiques, inspiré de son langage artistique, a été animé par Chantal Caron et offert aux participants.

Parcours international

Parallèlement, Marée noire poursuit son parcours international, et sera présenté en sélection officielle en Allemagne, au Filmfest Bremen ainsi qu’au Independent Days International Filmfestival de Karlsruhe.

L’ensemble de la filmographie de Chantal Caron cumule à ce jour plus de 30 prix à l’échelle internationale, et plus de 150 sélections officielles dans des festivals à travers le monde. La chorégraphe et cinéaste a également reçu le prix Étincelle | Pierre-Paul Savoie des Prix de la danse de Montréal en novembre dernier.

Chantal Caron travaille à la postproduction de son sixième court métrage, une adaptation cinématographique de son œuvre Êtres de bois, tournée en Norvège en 2024. Les spectacles Êtres de bois et La Marée noire seront présentés à travers le Québec cet été, et l’équipe de Fleuve | Espace danse sera également en résidence pour la création du prochain opus chorégraphique signé Chantal Caron.